وصل فجر اليوم الاثنين الحجاج الموريتانيون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، وذلك قبل توجههم فجر غد الثلاثاء إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

وتواصلت عمليات تفويج الحجاج من مقار إقامتهم في مكة المكرمة إلى مخيماتهم في مشعر منى، خلال ساعات الليل وحتى فجر اليوم، ضمن الترتيبات المعتمدة لتنظيم تنقل الحجاج.

ويتوجه الحجاج غدا إلى عرفات، قبل النفرة إلى مزدلفة للمبيت وجمع الحصى، ثم العودة فجر الأربعاء إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وأداء بقية المناسك، قبل التوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة.

ويواصل الحجاج بعد ذلك رمي الجمرات خلال أيام التشريق، قبل اختتام مناسك الحج بطواف الوداع.