أعلن المركز الوطني لأمراض القلب نجاح أول عملية من نوعها في موريتانيا لعلاج الرجفان الأذيني باستخدام تقنية “الاستئصال بالمجال النابض” (Pulsed Field Ablation – PFA)، عبر نظام “بولس سيليكت” (PulseSelect™️)، في خطوة وصفها المركز بأنها تمثل تقدما مهما في مجال كهرباء القلب التداخلية بالبلاد.

وأوضح المركز، في بيان صادر عنه، أن العملية أُجريت بنجاح باستخدام تقنية غير حرارية تعتمد على “التثقيب الكهربائي” (Electroporation)، ما يتيح علاج اضطرابات نظم القلب بدقة عالية ومستوى أمان متقدم، مع تقليل المخاطر على الأنسجة المحيطة بالقلب مقارنة بالتقنيات التقليدية.

وأكد البيان أن إدخال هذه التقنية الحديثة يعكس تطور الخدمات التخصصية التي يقدمها المركز، ويعزز قدرته على توفير علاجات متقدمة ومعتمدة دوليا للمرضى داخل موريتانيا، دون الحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج.

وثمن المركز جهود الطواقم الطبية والتمريضية والفنية التي شاركت في إنجاز العملية، مشيدا بالتعاون القائم مع شركة “ميدترونيك” (Medtronic) العالمية للتكنولوجيا الطبية، وشركة “يونيفرسال ميديكال” (Universal Medical) المتخصصة في التجهيزات والخدمات الطبية، في مجال دعم وتطوير التقنيات العلاجية الحديثة