استقبل رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري، اليوم في العاصمة البوركينية واغادوغو، وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، لانسانا كوياتي، في لقاء تناول قضايا الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.

ودعا كوياتي، في تصريحات عقب اللقاء، إلى بناء تعاون “نموذجي” بين “إيكواس” وتحالف دول الساحل، معتبرا أن الروابط الجغرافية تفرض تعاونا بين الجانبين بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وشدد الوسيط الإقليمي على ضرورة الحفاظ على حرية تنقل الأشخاص بين دول المنظمتين، بما يسمح باستمرار حركة السكان بين الجانبين.

ونقلت رئاسة بوركينا فاسو عن المبعوث الإقليمي ارتياحه لمضمون مباحثاته مع النقيب تراوري، مشيرا إلى أنه تلقى منه “تعليمات واضحة” ستسهم في دفع جهود الوساطة والحفاظ على قنوات الحوار خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل مساع لإعادة الحوار بين “إيكواس” وتحالف دول الساحل، بعد توتر العلاقات بين الجانبين عقب انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المنظمة الإقليمية مطلع عام 2025.