أعلن «فيلق أفريقيا» التابع للقوات المسلحة الروسية تنفيذ غارة جوية استهدفت معسكرا للمسلحين في منطقة كايس غربي مالي، مؤكدا تدمير الهدف «بنجاح».

وقال الفيلق، في بيان، إن العملية نفذت بالتنسيق مع الجيش المالي ضمن العمليات العسكرية الجارية لتعقب الجماعات المسلحة وتدمير مواقعها.

وأضاف البيان أن القوات المالية، بدعم من عناصر «فيلق أفريقيا»، تواصل تنفيذ عمليات ميدانية في عدة مناطق من البلاد لرصد معسكرات الجماعات المسلحة ومسارات تحركها.

وفي بيان منفصل، أعلن الفيلق العثور على عبوة ناسفة بدائية الصنع خلال دورية مشتركة مع الجيش المالي قرب منطقة بوليبانا، مشيرا إلى أن خبراء روسا قاموا بتفكيكها وتدميرها في الموقع.

وأشار الفيلق إلى أن الجماعات المسلحة «تواصل زرع الألغام والعبوات الناسفة على الطرق، بما يعرض حياة المدنيين للخطر»، بحسب تعبيره