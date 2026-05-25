حذر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الاثنين، من مخاطر بعض آليات التمويل الموجهة إلى الدول الإفريقية، معتبرا أن التمويلات الأجنبية قد تتحول أحيانا إلى “وصاية مالية” وأحيانا سياسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في طاولة مستديرة في العاصمة الكونغولية برازافيل، نظمها البنك الإفريقي للتنمية ومنصة “آفريكا 50”، حول تدوير الأصول العمومية في إفريقيا.

وقال الوزير إن توجيه التمويلات إلى مشاريع منخفضة الربحية قد يضر بمسار التنمية والبنية التحتية، محذرا من تكرار ما وصفها بأخطاء بعض الدول التي قادتها التمويلات غير المدروسة إلى أزمات اقتصادية.

وأضاف ولد الشيخ سيديا أن آلية إعادة تدوير الأصول تمثل حلا لتمويل مشاريع البنية التحتية، عبر تثمين الأصول العمومية المدرة للعائدات ومنح امتيازات طويلة الأجل للقطاع الخاص، مع احتفاظ الدولة بملكية هذه الأصول.

ودعا الوزير البنك الإفريقي للتنمية ومنصة “آفريكا 50” إلى مواكبة الدول الإفريقية وتقديم الدعم القانوني لها، لضمان الاستفادة من آليات التمويل الجديدة وتفادي مخاطرها.