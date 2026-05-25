أعلنت الرئاسة السنغالية قبل قليل، تعيين أحمدو الأمين لو، وزيرا أول خلفا لعثمان سونكو.

وكان لو وهو خبير اقتصادي، وزيرا أمينا عاما للحكومة، بعد انتخاب باصيرو جيوماي فاي رئيسا للسنغال.

وفي الحكومة الثانية لسونكو بعد الانتخابات التشريعية 2024، عين وزيرا منتدبا لدى الرئاسة، مكلفا بمتابعة وتقييم أجندة برنامج روية “السنغال” 2050.

. ويُعد رئيس الحكومة الجديد اقتصاديًا رفيع المستوى وإطارًا متمرسًا في البنك المجموعة الإفريقية لغرب إفريقيا (سيدياو) ويتمتع بصورة تكنوقراط عالي الكفاءة، بما يؤهله للتعامل مع الطوارئ المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.