قال حزب نماء مسألة المساس بالمواد المحصنة دستوريا لم تدرج ضمن التحضيرات الجارية للحوار الوطني المرتقب، مؤكدا أن هذا الموضوع لم يُطرح مطلقا خلال اجتماعات لجنة صياغة مقترحات أحزاب الأغلبية والأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية.

وأوضح الحزب، في بيان صحفي، أنه تابع باستغراب الجدل المثار حول هذه القضية، معتبرا أن إثارتها في هذا التوقيت قد تكون محاولة لصرف الأنظار عن القضايا الجوهرية التي يُفترض أن تشكل محور النقاش بين مختلف الأطراف السياسية.

وأعرب حزب نماء عن قلقه من خلفيات هذه الحملة، مشددا على أن الحوار الوطني ينبغي أن يظل فضاء شاملا لمناقشة مختلف القضايا، في إطار الاحترام الكامل للدستور وثوابته، ومذكرا في الوقت ذاته بتأكيد الرئيس الموريتاني عدم إصدار أي توجيهات تتعلق بطرح موضوع المواد المحصنة ضمن أجندة الحوار.

ودعا الحزب مختلف الفاعلين السياسيين إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب استباق النقاشات أو خلط الأولويات، مجددا التأكيد على ضرورة التركيز على القضايا التي تمس حياة المواطنين، خاصة ما يتعلق بالحكامة والعدالة الاجتماعية والتماسك الوطني، بما يعزز فرص نجاح الحوار ويخدم المصلحة الوطنية