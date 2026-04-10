موريتانيا: قالت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إن شحنات من الغاز المنزلي قيد التسليم، مع برمجة وصول عدد من السفن خلال الفترة المقبلة لتعزيز التموين بالسوق الوطنية.

موريتانيا: قال رئيس حزب الإصلاح الموريتاني، محمد ولد طالبن، إن حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع” كان ممثلاً في لجنة الأغلبية التي صاغت وثيقة “خارطة الطريق” للحوار، وشارك في إعدادها وصوّت عليها، كما وقع عليها بصيغتها التي أُعلنت.

موريتانيا: وافقت الحكومة الموريتانية على مشروعي قانونين يتيحان المصادقة على اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية، مخصصتين لبناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والطفل في العاصمة نواكشوط بسعة 440 سريراً.

موريتانيا: أعلنت الحكومة الموريتانية صرف معونة مالية بقيمة 30 ألف أوقية قديمة لجميع المتقاعدين العموميين من المدنيين والعسكريين، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم هذه الفئة ومساعدتها على مواجهة الأوضاع الراهنة.

موريتانيا: اشتكى مواطنون موريتانيون من نقص في أدوية الأمراض المزمنة، خصوصاً حقن الأنسولين، في عدد من صيدليات العاصمة نواكشوط، ما أثار مخاوف مرضى يعتمدون على هذه الأدوية بشكل يومي.

جيبوتي: تتوجه جيبوتي، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، اليوم الجمعة إلى انتخابات رئاسية، وسط توقعات واسعة بأن الرئيس الحالي إسماعيل عمر غيله سيواصل حكمه المستمر منذ 27 عاماً، بعد أن ألغى البرلمان قيود السن التي كانت ستمنعه من الترشح مجدداً.

إيران: قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الخميس، في بيان منسوب إليه، إن طهران ستنقل إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي إلى «مرحلة جديدة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية حضور الإيرانيين في الشارع وتأثيره في نتائج المفاوضات.