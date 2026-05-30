أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، نجاح موسم الحج لهذا العام، مؤكدة أن الحجاج أدوا مناسكهم في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم، بينما بدأ مئات الآلاف من المتعجلين مغادرة مشعر منى بعد إتمام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق.

وقال الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، إن موسم الحج شهد منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والتنظيمية والصحية، مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وأضاف أن النجاح الذي تحقق جاء بفضل الدعم والتوجيهات التي وفرتها القيادة السعودية، إلى جانب الاستعدادات المسبقة والمتابعة المستمرة لمختلف مراحل تنفيذ خطط الحج.

وأوضح أن الموسم عكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية بخدمة الحجاج، مشيراً إلى أن المشاعر المقدسة شهدت مستويات عالية من التنظيم والانسيابية خلال أداء المناسك.

وقال إن حج هذا العام أظهر قدرة المملكة على إدارة الحشود الكبيرة بكفاءة، في ظل توفير خدمات الرعاية والأمن للحجاج طوال فترة وجودهم في المشاعر المقدسة.

وأضاف أن النجاحات المحققة تمثل امتداداً لنهج المملكة في إعطاء أولوية لخدمة الحجاج، مؤكداً أن انتهاء الموسم لا يعني نهاية العمل، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من التقييم والاستعداد للمواسم المقبلة.

وتزامن إعلان نجاح الموسم مع بدء الحجاج المتعجلين مغادرة مشعر منى بعد استكمال رمي الجمرات وطواف الوداع، فيما فضّل آخرون البقاء لاستكمال المناسك في ثالث أيام التشريق.

كما توجه مئات الآلاف من الحجاج إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، بينما بدأ آخرون مغادرة المملكة عبر المطارات والمنافذ الدولية عائدين إلى بلدانهم بعد إتمام فريضة الحج.

وشهد المسجد الحرام حركة كثيفة للطواف في الساعات الأخيرة من الموسم، وسط استمرار الخطط التشغيلية والخدمية التي تنفذها الجهات المختصة لضمان انسيابية حركة الحجاج والمعتم