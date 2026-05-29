أدانت موريتانيا بشدة الهجمات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدة رفضها لأي مساس بسيادة الكويت أو تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان، إن نواكشوط تعرب عن “إدانتها الشديدة واستنكارها القوي” للهجمات العدائية التي تعرضت لها الكويت.

وأكدت موريتانيا “رفضها القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت، ولكل ما يمكن أن يهدد أمن المنطقة واستقرارها”.

كما أعربت عن تضامنها الكامل مع الكويت، حكومة وشعباً، ودعمها للإجراءات التي تتخذها من أجل تعزيز أمنها والحفاظ على استقرارها.