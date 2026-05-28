قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا إن موسم الأمطار المتوقع خلال صيف 2026 سيكون “عاديا إجمالا”، مع توقع فترات جفاف متفاوتة قد تطول في بعض مناطق الجنوب، بينما يُرجح تسجيل أمطار عند المعدلات أو فوقها في شمال ووسط وشرق البلاد.

وأضافت الهيئة، في نشرة خاصة حول التوقعات الموسمية للفترتين الممتدتين من يونيو إلى أغسطس ومن يوليو إلى سبتمبر، أن بداية الموسم قد تكون عادية إلى مبكرة في شمال ووسط وشرق البلاد، مقابل بداية عادية إلى متأخرة في الجنوب والجنوب الغربي.

وتوقعت الهيئة أن تكون كميات الأمطار خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس عادية إلى فائضة في شمال ووسط وشرق البلاد، في حين قد تسجل المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية معدلات عادية إلى ناقصة.

وقالت إن الاتجاهات نفسها مرشحة للاستمرار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مع توقع نهاية موسم الأمطار بشكل عادي إلى متأخر على عموم البلاد.

وحذرت الهيئة من مخاطر محتملة للفيضانات والسيول في المناطق المتوقع أن تشهد تساقطات معتبرة، مشيرة إلى أن ارتفاع الجريان السطحي قد يؤدي إلى غمر أراض زراعية ومراعٍ وإلحاق أضرار بالبنى التحتية وتعطيل حركة السكان والماشية.

كما نبهت إلى احتمال ارتفاع مخاطر تكاثر الآفات الزراعية والجراد الصحراوي، إضافة إلى خسائر محتملة بعد الحصاد.

وفي المقابل، قالت الهيئة إن المناطق التي قد تشهد عجزا مطريا، خاصة في غرب وجنوب البلاد، ستكون معرضة لاضطرابات في الأنشطة الزراعية والرعوية نتيجة ضعف توزيع الأمطار وطول فترات الجفاف.

ودعت الهيئة إلى تعزيز إجراءات الاستعداد لمواجهة مخاطر الفيضانات والجفاف، عبر صيانة البنى التحتية وتنظيف مجاري المياه ودعم التنسيق بين القطاعات المعنية، إضافة إلى ترشيد استخدام الموارد المائية واعتماد تقنيات زراعية ملائمة للظروف المناخية