قال رئيس مبادرة “معا للحد من حوادث السير” محمد الأمين الفاضل، إن طفلا توفي، ظهر اليوم، في حادث سير على طريق روصو عند الكيلومتر 41 من نواكشوط، ليرتفع بذلك عدد الوفيات المسجلة في حوادث السير خلال يوم عيد الأضحى إلى ثلاثة أشخاص على الأقل.

وكانت المبادرة قد دعت إلى تعزيز إجراءات السلامة الطرقية خلال أيام عيد الأضحى، التي تشهد عادة ارتفاعا في حركة التنقل بين المدن وداخلها.

وقالت الحملة، في بيان نشر، إن قصر عطلة العيد يدفع كثيرا من المسافرين إلى الإسراع في التنقل والعودة إلى أماكن العمل خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يزيد من مخاطر الإفراط في السرعة والقيادة تحت تأثير التعب والإرهاق.

ودعت الحملة السائقين إلى الالتزام بالسرعة القانونية، ووضع أحزمة الأمان، وتجنب استخدام الهواتف أثناء القيادة، والتوقف عند الشعور بالتعب أو النعاس، كما ناشدت الركاب عدم تشجيع السائقين على السرعة أو الحمولة الزائدة.

كما طالبت الحملة الآباء ومؤجري السيارات بعدم منح المركبات للقصر والمراهقين، ودعت أجهزة الدرك والشرطة إلى تشديد الرقابة على الطرق وتطبيق قوانين السير بصرامة أكبر خلال فترة العيد.

ووجهت المبادرة كذلك نداء إلى مؤسسة أشغال صيانة الطرق من أجل إعلان حالة استنفار لترميم الحفر وإزالة الأتربة والعوائق والسيارات المتعطلة التي قد تشكل خطرا على مستخدمي الطرق.

وأكدت الحملة، في ختام بيانها، أن السلامة الطرقية تمثل شرطا أساسيا لاكتمال فرحة العيد، داعية جميع مستخدمي الطرق إلى التقيد بإجراءات السلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات.