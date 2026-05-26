قال مصدر من قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية إن القطب ناقش مخططا لتنظيم أنشطة جماهيرية، بينها أنشطة في مدن الداخل، للاحتجاج على ما يصفه بـ”تردي الأوضاع المعيشية للموريتانيين”.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ”صحراء ميديا” فضل عدم كشف هويته، أن هذا المخطط سيُعرض على الأقطاب المعارضة الأخرى من أجل تبنيه والمشاركة فيه.

وكانت أقطاب المعارضة، التي تضم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وائتلاف المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي، قد توحدت ونظمت مهرجانا شعبيا في العاصمة نواكشوط يوم 10 مايو الماضي.

وقالت هذه الأقطاب إن المهرجان يمثل مقدمة لسلسلة من الأنشطة ستنظمها خلال الأشهر المقبلة للاحتجاج على غلاء المعيشة وتراجع الحريات في البلاد.

وبحسب المصدر، فإن الخطط التي ناقشتها قيادة قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية تتضمن تنظيم مهرجانات شعبية في عدد من مدن الداخل، احتجاجا على ما تصفه بـ”الغلاء” الناجم عن رفع الحكومة أسعار المحروقات.