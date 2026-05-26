انتخب عثمان سونكو، الثلاثاء، رئيسا للجمعية الوطنية في السنغال، بعد ساعات من استعادته مقعده نائبا في البرلمان، وذلك في سياق إعادة تشكيل أبرز مؤسسات الدولة.

وأعلن انتخاب سونكو خلال جلسة عامة عقدت في داكار، بإشراف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية إسماعيلا ديالو.

وبحسب النتائج الرسمية، شارك 133 نائبا في التصويت، وحصل سونكو على 132 صوتا، من دون تسجيل أي صوت معارض، مقابل حالة امتناع واحدة، ومن دون أوراق ملغاة.

وجاء انتخاب سونكو بعد إعادة إدماجه نائبا خلال الجلسة نفسها، حيث استكمل إجراءات استعادة مقعده البرلماني وتسلم وشاح النائب قبل أن يلتحق بكتلة حزبه باستيف داخل البرلمان.

ويأتي هذا التطور عقب استقالة رئيس الجمعية الوطنية السابق مالك اندياي، والدعوة إلى جلسة عامة خُصصت لانتخاب قيادة جديدة للمؤسسة التشريعية.

ووفق ما أُعلن خلال الجلسة، جرى التصويت من دون حوادث وفي احترام للإجراءات الداخلية المنظمة لعمل البرلمان.

وبموجب المادة 12 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، يتولى الرئيس المنتخب مهامه فور إعلان نتائج الاقتراع.

ويتزامن هذا التغيير المؤسسي مع تعيين الوزير الأول الجديد أحمدو الأمينو محمد لو، المكلف بقيادة العمل الحكومي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات والسياسات العامة التي أطلقتها السلطة التنفيذية.