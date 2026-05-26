شارك وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الإثنين، في ندوة رفيعة المستوى حول “إصلاح الهيكل المالي” عُقدت ببرازافيل، ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2026، ونُظمت بالشراكة بين البنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا.

وبحثت الندوة قدرة القارة الإفريقية على تعبئة التمويل للتنمية في ظل الضغوط المالية العالمية وارتفاع كلفة الاقتراض وتراجع التمويلات الميسرة، إضافة إلى سبل إصلاح منظومة التمويل التنموي الإفريقي لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية ودعم التحول الصناعي، وتوسيع أدوات تقليل المخاطر لجذب استثمارات القطاع الخاص.

كما ناقش المشاركون تعزيز قدرات المؤسسات المالية الإفريقية على الإقراض، ومراجعة آليات تقييم المخاطر، في وقت برزت فيه دعوات إلى إعادة هيكلة النظام المالي الدولي ليصبح أكثر عدالة واستجابة لأولويات القارة الإفريقية.