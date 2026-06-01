أعلن الجيش المالي تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية جوية وبرية في مناطق متفرقة من البلاد، أسفرت عن “تحييد” عشرات المسلحين وتدمير معدات لوجستية.

وأوضح الجيش في بيان، أن العملية الأولى جرت مساء السبت 30 مايو الماضي داخل غابة فايا، حيث شنت القوات الجوية ضربات مركزة على ثلاثة مواقع لتجمع جماعات مسلحة.

وأشار الجيش إلى أن الضربات الأولى، التي استهدفت منطقة شرق كاسيلا، أسفرت عن مقتل نحو 20 مسلحاً وتدمير معدات ووسائل لوجستية، فيما استهدفت ضربة ثانية في المنطقة نفسها موقعاً آخر، وأسفرت عن “تحييد” نحو 30 مسلحاً وتدمير عدد من الدراجات النارية.

وأضاف أن ضربة ثالثة نُفذت غرب بلدة زانتيغيلا، أدت إلى “تحييد” نحو 15 مسلحاً وتدمير دراجات نارية ومعدات لوجستية.

وفي سياق متصل، كشف البيان أنه تم رصد ملاذ جديد لمجموعات مسلحة في منطقة غابية جنوب شرق بلدة سوفارا في إقليم موبتي يوم 31 مايو، حيث جرى تدميره بالكامل عبر ضربة دقيقة، فيما تتواصل عمليات الاستطلاع في المنطقة.