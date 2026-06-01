Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 1 يونيو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

الجيش المالي يعلن تحييد عشرات المسلحين في عمليات برية وجوية

صحراء ميديا
جندي مالي
جندي مالي

أعلن الجيش المالي تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية جوية وبرية في مناطق متفرقة من البلاد، أسفرت عن “تحييد” عشرات المسلحين وتدمير معدات لوجستية.

وأوضح الجيش في بيان، أن العملية الأولى جرت مساء السبت 30 مايو الماضي داخل غابة فايا، حيث شنت القوات الجوية ضربات مركزة على ثلاثة مواقع لتجمع جماعات مسلحة.

وأشار الجيش إلى أن الضربات الأولى، التي استهدفت منطقة شرق كاسيلا، أسفرت عن مقتل نحو 20 مسلحاً وتدمير معدات ووسائل لوجستية، فيما استهدفت ضربة ثانية في المنطقة نفسها موقعاً آخر، وأسفرت عن “تحييد” نحو 30 مسلحاً وتدمير عدد من الدراجات النارية.

وأضاف أن ضربة ثالثة نُفذت غرب بلدة زانتيغيلا، أدت إلى “تحييد” نحو 15 مسلحاً وتدمير دراجات نارية ومعدات لوجستية.

وفي سياق متصل، كشف البيان أنه تم رصد ملاذ جديد لمجموعات مسلحة في منطقة غابية جنوب شرق بلدة سوفارا في إقليم موبتي يوم 31 مايو، حيث جرى تدميره بالكامل عبر ضربة دقيقة، فيما تتواصل عمليات الاستطلاع في المنطقة.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة