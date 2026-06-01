انهار مقلع للتنقيب الأهلي عن الذهب على منقبين اثنين في منطقة اكليب اندور قرب بير أم اكرين شمالي موريتانيا، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ لانتشالهما، وفق ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في ولاية تيرس الزمور ومصادر ميدانية.

وجاء الحادث بعد ساعات من انتشال جثامين أربعة منقبين كانوا عالقين داخل مقلع في منطقة بتنومر شمال شرقي الولاية، إثر عمليات بحث وإنقاذ استمرت منذ صباح الأحد.

وقالت المصادر إن المنقبين المشاركين في عمليات الانتشال استعانوا خلال المراحل الأخيرة بجهاز تنفس مزود بأسطوانة أكسجين، بعدما أعاقت الظروف الصعبة داخل المقلع الوصول إلى الضحايا. وكانت عمليات البحث قد توقفت في وقت متأخر من ليل الأحد قبل أن تستأنف مع ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين، لتنتهي بانتشال الجثامين الأربعة.

ومن المقرر نقل الجثامين إلى مدينة ازويرات لأداء صلاة الجنازة ودفنها.

وتأتي الحادثة الجديدة في وقت يعبر فيه منقبون عن استيائهم من بطء عمليات الإنقاذ في مناطق التنقيب التقليدي، ومن نقص الوسائل والتجهيزات اللازمة للتدخل السريع في الحوادث التي تتكرر بشكل دوري وتخلف خسائر بشرية ومادية.