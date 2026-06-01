عاد الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين ليل الأحد/الاثنين، إلى العصمة نواكشوط قادما من المملكة العربية السعودية، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

ويأتي وصول هذا الفوج الذي يضم 419 حاجا في إطار برنامج تفويج الحجاج العائدين من المملكة العربية السعودية، بعد إتمام مناسك الحج لموسم، على أن تتواصل خلال الأيام المقبلة رحلات عودة بقية الأفواج حسب ما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية.

وتمتد هذه الرحلات من تاريخ 31 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وذلك لتأمين عودة 2940 حاجا من أصل 3500 حاج يمثلون العدد الإجمالي للحجاج الموريتانيين خلال هذا الموسم.

واستُقبل هذا الفوج، من طرف بعض المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والوكالة الوطنية للطيران المدني، بالة للقادة الأمنيين والعسكريين بالمطار.