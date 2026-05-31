أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، اليوم الأحد، أن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث لا يمكن أن تبدأ قبل 15 يونيو 2026، وذلك وفقا للمواعيد المعتمدة في التقويم المدرسي للسنة الدراسية الحالية.

وأكدت الوزارة، في تنبيه صادر عنها، أن هذا الإجراء يأتي حرصا على استكمال البرامج الدراسية واستيفاء الزمن التربوي المقرر.

وأضافت أن أي برمجة للامتحانات النهائية قبل هذا التاريخ تمثل مخالفة للتقويم المدرسي المعتمد، وتؤدي إلى تقليص الفترة الدراسية المقررة.

ودعت الوزارة جميع المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية، إلى الالتزام بالتواريخ المحددة، صونا لانتظام المسار الدراسي وضمانا لتكافؤ الفرص بين التلاميذ.