جرت، مراسم تسليم وتسلم المهام في رئاسة الوزراء بين الوزير الأول المقال عثمان سونكو وخلفه أحمدو الأمين لو، الذي تولّى رسميا رئاسة الحكومة.

وخلال الحفل، تبادل الطرفان كلمات عكست الطابع المؤسسي للانتقال، مع الإشادة بالتعاون الذي جمعهما خلال فترة إدارة الشأن العام ضمن البرامج الحكومية.

وقال أحمدو الأمين لو إن بداية تعاونه مع سلفه تعود إلى أبريل عام 2024، عندما تم استدعاؤه للعمل، مضيفا أنه لم يكن يعرفه مسبقا، قبل أن يُكلف لاحقا بمهام داخل الجهاز التنفيذي.

وأوضح أنه شارك في تنفيذ “الأجندة الوطنية للتحول”، مشيرا إلى أنه جرى استدعاؤه للعمل إلى جانب رئيس الجمهورية ضمن هذا الإطار، وأن نتائج العمل كانت محل تقدير.

وأضاف أنه اضطلع بدور تنسيقي بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية في ما يتعلق بمتابعة تلك الأجندة، موضحًا أنه كان على تواصل مستمر مع سلفه كلما دعت الحاجة لتبادل المعطيات.

وفي سياق حديثه عن مرحلة تسلم المسؤولية، وصف لو الانتقال بأنه يحمل طابعًا مؤسسيًا وإنسانيًا، مشيرًا إلى ما وصفه بالدعم الذي تلقاه من سلفه خلال الفترة الماضية.

كما نقل عن أوسمان سونكو تحذيره من صعوبة المرحلة المقبلة، قائلاً إنه أبلغه مؤخرًا بأن “الأمور ستكون شديدة الصعوبة”.

وأكد رئيس الوزراء الجديد أنه سيواصل التنسيق بين مؤسسات الدولة، مع الاستفادة من مشورة سلفه عند الحاجة، في إطار استمرار العمل على تنفيذ البرامج الحكومية.