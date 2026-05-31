أعلنت السنغال اختيار الفريق أول بيرام ديوب، وزير الدفاع الحالي، مرشحاً لرئاسة مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وقالت وزارة الخارجية السنغالية في بيان، اليوم الأحد، إن الرئيس باسيرو ديوماي فاي قرر اقتراح ترشيح الجنرال بيرام ديوب لقيادة المفوضية، على أن يُعرض الترشيح على قمة رؤساء دول وحكومات الإيكواس المقررة في يوليو المقبل.

وأضاف البيان أن هذا الترشيح يعكس، وفق تعبيره، رغبة السنغال في تقديم شخصية ذات كفاءة عالية للمنطقة، تتمتع بالنزاهة والخبرة، ولها معرفة واسعة بقضايا السلام والأمن والحوكمة والاندماج الإقليمي.

ويشغل ديوب حالياً منصب وزير الدفاع، وتولى سابقاً عدة مناصب عسكرية رفيعة، من بينها رئيس أركان الجيوش، ورئيس أركان خاص لرئيس الجمهورية، ورئيس أركان سلاح الجو.

وفي حال المصادقة على الترشيح، سيخلف ديوب الدبلوماسي الغامبي عمر عليو توراي، الذي يتولى رئاسة مفوضية الإيكواس منذ يوليو 2022.