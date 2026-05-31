أعلن الجيش المالي أن قواته نفذت، يوم الجمعة الماضي، عملية عسكرية في منطقة تيسانا، على بعد نحو 14 كيلومترا شمال شرقي بلدة نيونو في إقليم سيغو، أسفرت عن تحييد عدد من المسلحين وتدمير موقع يشتبه في استخدامه من قبل جماعات مسلحة.

وقال الجيش في بيان إن دورية تابعة له رصدت مجموعة مسلحة خلال عمليات تأمين الإقليم، قبل أن يقع اشتباك قصير انتهى، بحسب البيان، “بإسكات كامل للعدو”.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن “تحييد عدة إرهابيين” وضبط معدات اتصالات، وشاحنة صغيرة، وسترات واقية من الرصاص، إضافة إلى مواد لوجستية أخرى، كما تم تدمير الموقع الذي كانت تتحصن فيه المجموعة المسلحة بشكل كامل.