Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأحد, 31 مايو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

الجيش المالي يعلن تحييد مسلحين وتدمير موقع في وسط البلاد

صحراء ميديا

أعلن الجيش المالي أن قواته نفذت، يوم الجمعة الماضي، عملية عسكرية في منطقة تيسانا، على بعد نحو 14 كيلومترا شمال شرقي بلدة نيونو في إقليم سيغو، أسفرت عن تحييد عدد من المسلحين وتدمير موقع يشتبه في استخدامه من قبل جماعات مسلحة.

وقال الجيش في بيان إن دورية تابعة له رصدت مجموعة مسلحة خلال عمليات تأمين الإقليم، قبل أن يقع اشتباك قصير انتهى، بحسب البيان، “بإسكات كامل للعدو”.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن “تحييد عدة إرهابيين” وضبط معدات اتصالات، وشاحنة صغيرة، وسترات واقية من الرصاص، إضافة إلى مواد لوجستية أخرى، كما تم تدمير الموقع الذي كانت تتحصن فيه المجموعة المسلحة بشكل كامل.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة