أطلقت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، اليوم الاثنين، برنامجًا لتكوين 249 مفتشًا للتعليم الأساسي حول إدارة واستغلال منصة “تنوير” للتكوين عن بعد، ضمن برنامج وطني للتكوين المستمر.

ويستفيد من البرنامج مفتشو التعليم الأساسي العاملون، من مفتشين قطاعيين ومقاطعيين، موزعين على تسعة مراكز جهوية للتجميع، وفق مقاربة تنظيمية تتيح القرب من المستفيدين وتيسر مشاركتهم في الأنشطة التكوينية.

وقالت الوزارة إن التكوين يهدف إلى تمكين المفتشين من التحكم في آليات إدارة المنصة واستثمارها في تأطير المدرسين ومواكبتهم مهنيًا، بما يسهم في توسيع استخدام الموارد الرقمية التربوية وتعزيز توظيفها في الممارسات التعليمية.

وأضافت أن التكوين يعتمد على الجمع بين التأطير الحضوري والموارد الرقمية المتاحة عبر المنصة، بما يتيح للمشاركين فرصًا للتعلم الذاتي وتعميق المعارف وتبادل الخبرات.