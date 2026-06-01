داكار: صحراء ميديا

قالت المستشارة في الرئاسة أمينة ميمي توري، المشرفة على ائتلاف “ديوماي رئيسا”، إن الحكومة السنغالية الجديدة ستعلن اليوم، منهية بذلك فترة من الترقب منذ تعيين أحمدو أمينو لو رئيسا للوزراء.

وأضافت توري، في تصريحات لإذاعة “آر إف إم” المحلية، أن انتظار الإعلان عن التشكيلة الحكومية “سينتهي قريباً”، مشيرة إلى أن الرئيس خصص الوقت اللازم لاختيار فريق حكومي يتماشى مع تطلعاته وأهدافه.

وقالت: “الحكومة مرتقبة اليوم. وخلال الفترة الماضية، أدى الرئيس مهمة إلى غامبيا، كما أخذ الوقت الكافي لتشكيل حكومة ترتقي إلى مستوى تطلعاته”.

وكان فاي قد عين أحمدو الأمين لو، وزيرا أول خلفا لعثمان سونكو الذي اقاله الرئيس على إثر خلافات بينهما.

ويعد رئيس الحكومة الجديد اقتصاديًا رفيع المستوى وإطارًا متمرسًا في البنك المجموعة الإفريقية لغرب إفريقيا (سيدياو) ويتمتع بصورة تكنوقراط عالي الكفاءة، بما يؤهله للتعامل مع الطوارئ المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.