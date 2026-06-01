Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 1 يونيو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

السنغال تتجه للإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم

صحراء ميديا

داكار: صحراء ميديا

قالت المستشارة في الرئاسة أمينة ميمي توري، المشرفة على ائتلاف “ديوماي رئيسا”، إن الحكومة السنغالية الجديدة ستعلن اليوم، منهية بذلك فترة من الترقب منذ تعيين أحمدو أمينو لو رئيسا للوزراء.

وأضافت توري، في تصريحات لإذاعة “آر إف إم” المحلية، أن انتظار الإعلان عن التشكيلة الحكومية “سينتهي قريباً”، مشيرة إلى أن الرئيس خصص الوقت اللازم لاختيار فريق حكومي يتماشى مع تطلعاته وأهدافه.

وقالت: “الحكومة مرتقبة اليوم. وخلال الفترة الماضية، أدى الرئيس مهمة إلى غامبيا، كما أخذ الوقت الكافي لتشكيل حكومة ترتقي إلى مستوى تطلعاته”.

وكان فاي قد عين أحمدو الأمين لو، وزيرا أول خلفا لعثمان سونكو الذي اقاله الرئيس على إثر خلافات بينهما.

ويعد رئيس الحكومة الجديد اقتصاديًا رفيع المستوى وإطارًا متمرسًا في البنك المجموعة الإفريقية لغرب إفريقيا (سيدياو) ويتمتع بصورة تكنوقراط عالي الكفاءة، بما يؤهله للتعامل مع الطوارئ المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

 

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة