Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 1 يونيو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

مصادر: موريتانيا بصدد إلغاء حظر تنقل المركبات بعد شهرين من فرضه

صحراء ميديا
شوارع نواكشوط خلال حظر التجوال الليلي (أرشيف صحراء ميديا)

أفادت مصادر، أن الحكومة الموريتانية بصدد  إلغاء حظر التجوال المفروض على عموم الأراضي الموريتانية، وذلك بعد مراجعة الأوضاع الأمنية والتنظيمية في البلاد.

وقالت المصادر، إن القرار  جاء عقب تقييم للوضع العام والظروف الأمنية والتنظيمية، معتبرة أن المعطيات الحالية تسمح بالعودة إلى النشاط العادي مع استمرار التقيد بالقوانين والإجراءات المعمول بها.

وكانت الحكومة الموريتانية قد فرضت حظر تنقل المركبات من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ضمن الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة جراء الحرب الإيرانية الأمريكية والإسرائيلية.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة