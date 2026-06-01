أفادت مصادر، أن الحكومة الموريتانية بصدد إلغاء حظر التجوال المفروض على عموم الأراضي الموريتانية، وذلك بعد مراجعة الأوضاع الأمنية والتنظيمية في البلاد.

وقالت المصادر، إن القرار جاء عقب تقييم للوضع العام والظروف الأمنية والتنظيمية، معتبرة أن المعطيات الحالية تسمح بالعودة إلى النشاط العادي مع استمرار التقيد بالقوانين والإجراءات المعمول بها.

وكانت الحكومة الموريتانية قد فرضت حظر تنقل المركبات من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ضمن الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة جراء الحرب الإيرانية الأمريكية والإسرائيلية.