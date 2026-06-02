نفت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية،، صحة الأنباء التي تم تداولتها ليل الاثنين/الثلاثاء، بشأن تعديل موعد بدء سريان حظر التجوال على السيارات والمركبات.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها لاحظت تداول معلومات وصفتها بـ”الخاطئة” تتعلق بتغيير توقيت تطبيق حظر التجوال، مؤكدة أن القرار المعمول به لم يشهد أي تعديل حتى الآن.

وأضافت أن حظر التجوال على المركبات والسيارات ما يزال يبدأ عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وفق الترتيبات المعتمدة سلفا.

ودعت الوزارة المؤسسات الإعلامية وأصحاب المواقع الإخبارية إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، تجنبا لتداول الأخبار الزائفة وما قد يترتب عليها من تبعات.