قال مصدر بوزارة الطاقة والنفط، إن السلطات قررت خفض سعر قنينة غاز البوتان من فئة B12 بمقدار 1000 أوقية قديمة.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ«صحراء ميديا» أن سعر القنينة سينتقل من 5000 أوقية قديمة إلى 4000 أوقية قديمة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر.

وأضاف المصدر أن هذا التخفيض من شأنه أن ينعكس «إيجابًا على تكاليف المعيشة، بالنظر إلى الاعتماد الواسع للأسر على غاز البوتان في الاستخدامات المنزلية اليومية».

وكانت الحكومة قد أقرت، في أبريل الماضي، حزمة إجراءات شملت تعديل أسعار قنينات الغاز المنزلي، حيث حُدد سعر قنينة B12 عند 5000 أوقية قديمة رغم أن تكلفتها الفعلية تتجاوز 9000 أوقية، فيما حُدد سعر قنينة B6 عند 2400 أوقية، وقنينة الغاز سعة 2 كلغ عند 1100 أوقية، مع استمرار تحمل الدولة جزءاً كبيراً من التكلفة في إطار سياسة دعم المواد الأساسية