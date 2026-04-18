موريتانيا: التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ في باريس، بأفراد من الجالية الموريتانية المقيمة في فرنسا، وذلك في إطار اليوم الثالث من زيارة الدولة التي يقوم بها.

وقال بيان رسمي إن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في الخارج، حيث استمع الرئيس إلى أبرز انشغالات أفراد الجالية واطلع على أوضاعهم.

موريتانيا: دعا “إعلان نواكشوط” الصادر في ختام الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأفريقيا إلى تسريع التحول في النظم الزراعية والغذائية بالقارة عبر الابتكار والشراكات والاستثمارات، مع مواءمة السياسات الوطنية مع الأطر القارية، وفي مقدمتها برنامج التنمية الزراعية الإفريقية.

موريتانيا: أعلنت الحكومة الموريتانية ترشيح الدكتورة كومبا با لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، داعية الدول الأعضاء إلى دعم هذا الترشيح.

النيجر: دعا رئيس الوزراء النيجري علي ماهامان لامين زين، يوم الجمعة، إلى إصلاح عميق وشامل للنظام التعليمي في البلاد، معتبراً أنه بلغ حدوده الحالية، وذلك خلال إطلاق مراجعة قطاع التعليم للفترة 2023-2025.

الكونغو: وصلت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فجر الجمعة، أول دفعة من المهاجرين المُرحّلين من الولايات المتحدة بموجب اتفاق ثنائي حديث بين البلدين، بحسب ما أفاد به أحد المُرحّلين، ومحامٍ على اتصال بالمجموعة، إضافة إلى مصدرين في المطار.

الشرق الأوسط: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ‌ستدخل إيران «بوتيرة ‌هادئة» للحصول ‌على اليورانيوم ‌المخصب وإرساله إلى الولايات ⁠المتحدة.