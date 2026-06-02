أصدرت اللجنة الوطنية للمحروقات ليل الاثنين/الثلاثاء القرار رقم 05/2026 المتعلق بتحديد الأسعار القصوى لبيع المحروقات السائلة في محطات الخدمة بمختلف المدن والمراكز الحضرية في موريتانيا.

ووفق القرار، حُدد سعر لتر البنزين في نواكشوط بـ 65.02 أوقية جديدة، وسعر لتر البترول (الكيروسين) بـ 55.22 أوقية جديدة، فيما بلغ سعر لتر الغازوال 62.13 أوقية جديدة.

وأظهرت الأسعار المعتمدة أن مدينة باسكنو سجلت أعلى سعر للبنزين في مدن الداخل بـ 66.90 أوقية جديدة للتر، بينما سجلت نواذيبو أدنى سعر بـ 64.91 أوقية جديدة للتر.

وجاءت الأسعار المعتمدة في أبرز المدن على النحو التالي:

آجوير: البنزين 65.20 أوقية جديدة للتر، البترول 55.41 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.32 أوقية جديدة للتر.

أدويرارة: البنزين 66.04 أوقية جديدة للتر، البترول 56.25 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.16 أوقية جديدة للتر.

إديني: البنزين 65.02 أوقية جديدة للتر، البترول 55.22 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.13 أوقية جديدة للتر.

اركيز: البنزين 65.21 أوقية جديدة للتر، البترول 55.42 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.34 أوقية جديدة للتر.

ازويرات: البنزين 66.22 أوقية جديدة للتر، البترول 56.08 أوقية جديدة للتر، الغازوال 61.81 أوقية جديدة للتر.

أشميم: البنزين 65.56 أوقية جديدة للتر، البترول 55.77 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.69 أوقية جديدة للتر.

أطار: البنزين 65.54 أوقية جديدة للتر، البترول 55.75 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.66 أوقية جديدة للتر.

افديرك: البنزين 66.22 أوقية جديدة للتر، البترول 56.08 أوقية جديدة للتر، الغازوال 61.81 أوقية جديدة للتر.

أكجوجت: البنزين 65.27 أوقية جديدة للتر، البترول 55.48 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.40 أوقية جديدة للتر.

ألاك: البنزين 65.27 أوقية جديدة للتر، البترول 55.48 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.40 أوقية جديدة للتر.

الشامي: البنزين 65.11 أوقية جديدة للتر، البترول 55.08 أوقية جديدة للتر، الغازوال 60.85 أوقية جديدة للتر.

الطينطان: البنزين 66.01 أوقية جديدة للتر، البترول 56.22 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.12 أوقية جديدة للتر.

العصماء: البنزين 65.02 أوقية جديدة للتر، البترول 55.22 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.13 أوقية جديدة للتر.

الغايرة: البنزين 65.62 أوقية جديدة للتر، البترول 55.83 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.74 أوقية جديدة للتر.

الفلانية: البنزين 66.42 أوقية جديدة للتر، البترول 56.63 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.53 أوقية جديدة للتر.

المجرية: البنزين 65.58 أوقية جديدة للتر، البترول 55.79 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.70 أوقية جديدة للتر.

المذرذرة: البنزين 65.12 أوقية جديدة للتر، البترول 55.33 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.25 أوقية جديدة للتر.

النعمة: البنزين 66.52 أوقية جديدة للتر، البترول 56.73 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.63 أوقية جديدة للتر.

أمباني: البنزين 65.50 أوقية جديدة للتر، البترول 55.71 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.62 أوقية جديدة للتر.

أمبود: البنزين 65.70 أوقية جديدة للتر، البترول 55.91 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.82 أوقية جديدة للتر.

أمورج: البنزين 66.65 أوقية جديدة للتر، البترول 56.86 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.76 أوقية جديدة للتر.

انبيكة: البنزين 65.60 أوقية جديدة للتر، البترول 55.81 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.72 أوقية جديدة للتر.

انبيكة لحواش: البنزين 66.84 أوقية جديدة للتر، البترول 57.05 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.95 أوقية جديدة للتر.

نواذيبو: البنزين 64.91 أوقية جديدة للتر، البترول 54.87 أوقية جديدة للتر، الغازوال 60.64 أوقية جديدة للتر.

نواكشوط: البنزين 65.02 أوقية جديدة للتر، البترول 55.22 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.13 أوقية جديدة للتر.

أوجفت: البنزين 65.59 أوقية جديدة للتر، البترول 55.80 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.71 أوقية جديدة للتر.

بابابي: البنزين 65.42 أوقية جديدة للتر، البترول 55.63 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.55 أوقية جديدة للتر.

باركيول: البنزين 65.74 أوقية جديدة للتر، البترول 55.95 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.86 أوقية جديدة للتر.

باسكنو: البنزين 66.90 أوقية جديدة للتر، البترول 57.12 أوقية جديدة للتر، الغازوال 64.01 أوقية جديدة للتر.

بوتلميت: البنزين 65.11 أوقية جديدة للتر، البترول 55.32 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.24 أوقية جديدة للتر.

بوصطيلة: البنزين 66.55 أوقية جديدة للتر، البترول 56.76 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.66 أوقية جديدة للتر.

بوكي: البنزين 65.36 أوقية جديدة للتر، البترول 55.57 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.49 أوقية جديدة للتر.

بومديد: البنزين 66.00 أوقية جديدة للتر، البترول 56.21 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.12 أوقية جديدة للتر.

بير أم اكرين: البنزين 66.72 أوقية جديدة للتر، البترول 56.60 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.33 أوقية جديدة للتر.

تامشكط: البنزين 66.12 أوقية جديدة للتر، البترول 56.33 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.24 أوقية جديدة للتر.

تجكجة: البنزين 65.79 أوقية جديدة للتر، البترول 56.00 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.91 أوقية جديدة للتر.

تكنت: البنزين 65.04 أوقية جديدة للتر، البترول 55.25 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.17 أوقية جديدة للتر.

تمبدغة: البنزين 66.37 أوقية جديدة للتر، البترول 56.57 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.48 أوقية جديدة للتر.

تيشيت: البنزين 66.52 أوقية جديدة للتر، البترول 56.75 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.66 أوقية جديدة للتر.

جيكني: البنزين 66.41 أوقية جديدة للتر، البترول 56.62 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.52 أوقية جديدة للتر.

روصو: البنزين 65.20 أوقية جديدة للتر، البترول 55.41 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.32 أوقية جديدة للتر.

سيليبابي: البنزين 65.87 أوقية جديدة للتر، البترول 56.08 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.99 أوقية جديدة للتر.

شنقيط: البنزين 65.68 أوقية جديدة للتر، البترول 55.89 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.80 أوقية جديدة للتر.

شوم: البنزين 65.72 أوقية جديدة للتر، البترول 55.92 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.83 أوقية جديدة للتر.

صنكرافة: البنزين 65.49 أوقية جديدة للتر، البترول 55.70 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.61 أوقية جديدة للتر.

عمال بكرو: البنزين 66.79 أوقية جديدة للتر، البترول 57.00 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.90 أوقية جديدة للتر.

عين فربة: البنزين 66.12 أوقية جديدة للتر، البترول 56.33 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.23 أوقية جديدة للتر.

كامور: البنزين 65.66 أوقية جديدة للتر، البترول 55.87 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.78 أوقية جديدة للتر.

كرمسين: البنزين 65.17 أوقية جديدة للتر، البترول 55.38 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.29 أوقية جديدة للتر.

كرو: البنزين 65.71 أوقية جديدة للتر، البترول 55.92 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.83 أوقية جديدة للتر.

كنكوصة: البنزين 65.92 أوقية جديدة للتر، البترول 56.13 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.04 أوقية جديدة للتر.

كوبني: البنزين 66.29 أوقية جديدة للتر، البترول 56.50 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.40 أوقية جديدة للتر.

كيفه: البنزين 65.79 أوقية جديدة للتر، البترول 56.00 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.91 أوقية جديدة للتر.

كيهيدي: البنزين 65.51 أوقية جديدة للتر، البترول 55.72 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.63 أوقية جديدة للتر.

لعيون: البنزين 66.10 أوقية جديدة للتر، البترول 56.31 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.22 أوقية جديدة للتر.

لكصيبة 2: البنزين 65.35 أوقية جديدة للتر، البترول 55.56 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.47 أوقية جديدة للتر.

مدبوكو: البنزين 66.21 أوقية جديدة للتر، البترول 56.42 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.33 أوقية جديدة للتر.

مقامه: البنزين 65.75 أوقية جديدة للتر، البترول 55.96 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.87 أوقية جديدة للتر.

مكطع لحجار: البنزين 65.42 أوقية جديدة للتر، البترول 55.63 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.55 أوقية جديدة للتر.

مونكل: البنزين 65.62 أوقية جديدة للتر، البترول 55.83 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.74 أوقية جديدة للتر.

واد الناقة: البنزين 65.02 أوقية جديدة للتر، البترول 55.22 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.13 أوقية جديدة للتر.

واد أمور: البنزين 65.66 أوقية جديدة للتر، البترول 55.88 أوقية جديدة للتر، الغازوال 62.80 أوقية جديدة للتر.

وادان: البنزين 65.91 أوقية جديدة للتر، البترول 56.13 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.04 أوقية جديدة للتر.

ول ينج: البنزين 66.05 أوقية جديدة للتر، البترول 56.26 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.17 أوقية جديدة للتر.

ولاتة: البنزين 66.77 أوقية جديدة للتر، البترول 56.99 أوقية جديدة للتر، الغازوال 63.89 أوقية جديدة للتر.