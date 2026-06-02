أنقذ خفر السواحل الموريتانية، فجر اليوم الثلاثاء ، 110 مهاجرين غير نظاميين كانوا على متن زورق قادم من العاصمة الغامبية بانجول، بعد تعرضه لعطل في عرض البحر قبالة نواكشوط، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

وقال خفر السواحل الموريتانية إن عملية الإنقاذ جرت على بعد نحو 8 أميال بحرية من الساحل، بعد أن تعطّل محرك الزورق وسط ظروف مناخية صعبة، ما دفع من كانوا على متنه إلى إطلاق نداء استغاثة.

وأضاف الخفر أن وحدة التدخل باشرت العملية عند الساعة الواحدة فجرًا، واستمرت حتى التاسعة صباحًا، حيث جرى إجلاء جميع الركاب وتأمينهم، في عملية وُصفت بأنها نُفذت “باحترافية عالية” رغم صعوبة الأحوال الجوية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم يتوزعون على 80 ماليًا، و12 سنغاليًا، و10 غامبيين، و3 إيفواريين، و4 موريتانيين، إضافة إلى نيجيري واحد. ويضم الزورق 98 رجلًا و12 امرأة، بينهم 3 قاصرين.

ولفت الخفر إلى أن جميع المهاجرين جرى التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها في عمليات الإنقاذ البحري، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الأرواح في عرض البحر.