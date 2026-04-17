تسلّم رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي اغويتا، الخميس، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد معتمدين لدى جمهورية مالي، وذلك خلال مراسم رسمية بالقصر الرئاسي في كولوبا.

وضمّت قائمة الدبلوماسيين الذين قدموا أوراق اعتمادهم كلًا من فيفيانا هيرنانديز، سفيرة جمهورية كوبا، وألبرتو سيريزو، سفير الاتحاد الأوروبي، وعمر ساندا أحمد، سفير جمهورية غانا، وأحمد تركي أحمد التركي السبيعي، سفير دولة قطر.

وقالت الرئاسة المالية إن مراسم تقديم أوراق الاعتماد تعكس مستوى العلاقات بين مالي وشركائها الدوليين، كما تجسد توجه السلطات الانتقالية نحو تعزيز علاقات خارجية قائمة على احترام السيادة والتعاون المتوازن.

وبتقديم أوراق اعتمادهم، يباشر السفراء الجدد مهامهم رسميًا في باماكو، حيث يُنتظر أن يعملوا على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلدانهم ومالي.

من جهته، أشاد اغويتا بجودة العلاقات القائمة مع هذه الأطراف، مؤكدًا استعداد بلاده لتعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.