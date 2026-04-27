الإثنين, 27 أبريل
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

الجيش المالي ينفي صحة فيديو متداول يزعم تخلي حلفاء باماكو عنها

محمد الهادي
جنود ماليون خلال تدريبات ميدانية في منطقة موبتي (رويترز)

نفى الجيش المالي، الاثنين، صحة معلومات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن تصريحات منسوبة لرئيس الأركان العامة للجيوش بشأن الوضع في البلاد وعلاقات مالي مع بعض حلفائها.

وقالت القوات المسلحة المالية، في بيان، إن الفيديو المتداول “كاذب تماما”، مؤكدة أنه “خبر زائف ومفبرك بالكامل” يهدف إلى “التلاعب بالرأي العام وبث البلبلة في صفوف السكان”.

ويظهر في الفيديو المتداول كلام يشير إلى أن مالي “تُركت” من طرف روسيا وبوركينا فاسو والنيجر، إلى جانب مزاعم أخرى بشأن الوضع داخل المؤسسة العسكرية، وهو ما نفاه الجيش المالي.

ودعا الجيش المالي السكان إلى التحلي باليقظة وعدم إعادة نشر هذا النوع من المحتوى، والتأكد من صحة المعلومات بالرجوع إلى المصادر الرسمية.

Mauritel

chinguitel
المقالات ذات الصلة