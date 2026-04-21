أعلنت مجموعة “فيلق أفريقيا” الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت في تحرير رهينتين، أحدهما روسي والآخر أوكراني، كانا قد اختطفا عام 2024 في النيجر، وذلك خلال عملية عسكرية نُفذت في مالي، بحسب منشور على تطبيق “تلغرام”.

وقالت المجموعة شبه العسكرية، في بيان اطلعت عليه مصادر إعلامية، إن وحداتها نفذت “عملية خاصة” أسفرت عن إنقاذ الرجلين، اللذين كانا يعملان لصالح شركة روسية مختصة في الاستكشاف الجيولوجي، قبل أن يتم اختطافهما في يوليو/تموز 2024 على يد جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، والمنشطة في منطقة الساحل.

وحددت المجموعة هوية الرهينتين بأنهما أليكسي غريتا، وهو مواطن روسي من مواليد 1962، ويوري يوروف، وهو مواطن أوكراني من مواليد 1970، مشيرة إلى أنهما أمضيا قرابة عامين في الأسر.

وأظهر مقطع فيديو نشرته المجموعة أحد المفرج عنهما وهو يتحدث عن عملهما في مجال الجيولوجيا لصالح شركة روسية في إفريقيا، معبّرًا عن “مشاعر قوية” عقب إطلاق سراحه، ومؤكدًا أن العملية تمت “بسرعة واحترافية عالية”، حيث قال إنهم نُقلوا خلال أقل من ساعة.

وأضاف المتحدث أنه سيجري نقلهم إلى روسيا لتلقي الرعاية الطبية وإعادة التأهيل قبل العودة المحتملة إلى العمل في إفريقيا، مشيرًا إلى أن نشاطهم المهني يتركز في القارة الإفريقية. كما أشار إلى أنهم لم يتلقوا أي مساعدة خلال فترة اختطافهم، على حد قوله.

وقال فيلق أفريقيا إن الرهينتين موجودان حاليًا على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول موقع العملية أو ملابساتها الدقيقة.

ويعد فيلق أفريقيا التشكيل الذي تسعى موسكو إلى تقديمه كبديل تدريجي لمجموعة فاغنر في إفريقيا، حيث تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية، وتشارك في مهام تدريب ودعم للقوات المسلحة في عدد من دول الساحل، من بينها مالي، في إطار توسع النفوذ العسكري الروسي في المنطقة.