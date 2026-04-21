قال الوزير الموريتاني السابق سيد أحمد ولد أبوه إن ترشح موريتانيا لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية يمثل “طموحًا مشروعًا”، معتبرًا أنه يعكس مكانة البلاد على الساحة الدولية.

وأوضح ولد أبوه، في تدوينة نشرها باللغة الفرنسية على صفحته في فيسبوك، أن الإعلان عن ترشيح كومبا با أعاد طرح النقاش حول مكانة اللغة الفرنسية في البلاد، مشيرًا إلى أن الحديث عن “تراجع” الفرنسية لا يعكس الواقع، إذ لا تزال حاضرة في مجالات التعليم والاقتصاد والدبلوماسية والثقافة.

وأضاف أن مكانة الفرنسية لا تتعارض مع تعزيز اللغة العربية واللغات الوطنية، مؤكدًا أن المنظمة الدولية للفرنكفونية لا تشترط اعتماد الفرنسية لغة وحيدة، بل تقوم على مبادئ التنوع الثقافي والسلام والديمقراطية والتنمية.

واعتبر ولد أبوه أن ترشح كومبا با، الوزيرة والدبلوماسية السابقة، يمثل فرصة لتعزيز حضور موريتانيا دوليًا، وقد يسهم في بناء توافق داخل المنظمة في ظل تباينات بين بعض الدول الأفريقية حول قيادتها.

وأكد أن موريتانيا تمتلك المقومات اللازمة للاضطلاع بدور مؤثر داخل الفرنكفونية، مشددًا على أن دعم هذا الترشيح يعكس توجهًا نحو تعزيز الانفتاح والحضور الدولي.