قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول خليج تمثل خرقاً صريحاً للأعراف والمواثيق الدولية، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ حسن الجوار، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المخصصة لبحث الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.

وشدد الوزير، على أن موريتانيا تضع في صدارة أولوياتها دعم التضامن العربي والدفاع عن الدول العربية التي تتعرض لاعتداءات، مشدداً على ضرورة توحيد المواقف العربية في مواجهة التحديات الراهنة.

وتابع: “هذه الاعتداءات المتكررة تمثل خرقاً صريحاً للأعراف والمواثيق الدولية، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ حسن الجوار، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي”.