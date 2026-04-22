قال رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام”، نور الدين محمدو، إن وزير الداخلية لم يُقسم له على أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لن يترشح لمأمورية ثالثة، مشددا على أنه لم يطلب منه أداء أي قسم.

وكان مصدر معارض قال لـ”صحراء ميديا” إن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين خلال لقائه به، “أقسم له” عدة مرات بأن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، لن يترشح لمأمورية ثالثة.

وأوضح محمدو، خلال مقابلة في برنامج “التاسعة الإخباري” على قناة صحراء 24، أن وزارة الداخلية اتصلت به أمس لعقد لقاء مع الوزير، مشيراً إلى أن اللقاء كان “تشاورياً” وتركز أساساً على ملف الحوار الوطني.

وأضاف أن “تطمينات لفظية” قدمت خلال اللقاء، وأن الوزير تدخل بهدف المساعدة في حل الأزمة ودفع مسار الحوار، على حد قوله.

وشدد رئيس الحزب أنهم لم يذهبوا إلى وزير الداخلية طلباً لضمانات، ولم يطلبوا عقد اللقاء، بل جاءت المبادرة من طرف الوزارة، مضيفاً أن الوزير “شخصية بارزة في الحكومة”.

وقال ولد محمدو، إن وزير الداخلية لم يطلب منهم العودة إلى الاجتماعات التمهيدية للحوار، وإنما أوضح أنه يسعى للمساهمة في حل الأزمة.

وختم بالقول: “الكرة ليست في ملعبنا وذلك تم توضيحه للوزير، ونتظر بادرة من الطرف الآخر، كما نتظر اتصالا من منسق الحوار بشأن مسألة المأموريات”.