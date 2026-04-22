موريتانيا: قال مصدر معارض لـ”صحراء ميديا” إن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، “أقسم له” عدة مرات بأن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، لن يترشح لمأمورية ثالثة.

موريتانيا: قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول خليج تمثل خرقاً صريحاً للأعراف والمواثيق الدولية، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ حسن الجوار، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

موريتانيا: استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الثلاثاء في القصر الرئاسي بنواكشوط، وزير الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي، الذي يزور البلاد على رأس وفد رسمي.

السنغال: قال مدير الدين العام في السنغال، عليون ديوف، إن ديون بلاده أصبحت الآن “شفافة بالكامل” ومتطابقة مع بيانات صندوق النقد الدولي، رافضاً ما تردد عن وجود متأخرات خارج فترات السماح.

نيجيريا: أعلن مكتب الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، الثلاثاء، عن إجراء تعديل وزاري طفيف، شمل إقالة وزيرين وترقية مسؤول شاب إلى منصب وزير المالية، وفقاً لبيان رسمي.

الشرق الأوسط: قالت مصادر في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وقادة إيران يواجهون فجوة عميقة في الثقة، وهو ما يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد بين الجانبين، رغم وجود خلافات واسعة حول القضايا الرئيسية مثل التكنولوجيا النووية ومضيق هرمز.