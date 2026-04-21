أعلن المركز الوطني لأمراض القلب أن بعثة طبية إيطالية، يقودها البروفيسور نزارو، تُجري عمليات دقيقة تشمل توسعة الشرايين المتصلبة وعلاج الصمام المترالي باستخدام جهاز “Rotablator”.

وأوضح المركز أن مهام البعثة لا تقتصر على الجانب العلاجي، بل تشمل أيضًا تدريب الطواقم الطبية المحلية على استخدام هذه التقنيات الحديثة، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية.

وأضاف أن هذا النشاط يأتي في إطار تعاون طبي بين موريتانيا وإيطاليا، انطلق عام 2013، ويهدف إلى تطوير الخدمات الصحية، خاصة في مجال أمراض القلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها وزير الصحة اتيّام تيجان في نواكشوط مع نظيره الإيطالي أورازيو شيلاتشي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الصحي، خاصة في نقل الخبرات ودعم التكوين وتطوير الخدمات التخصصية، وفق ما نشرته وزارة الصحة.