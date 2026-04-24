أعلن حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) عن تنظيم مهرجان جماهيري، بمشاركة طيف من قوى المعارضة، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال الحزب في بيان إن المهرجان جاء ثمرة مبادرة حظيت بدعم زعيم المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيد المختار، عقب مشاورات سياسية قادها، ما أسفر عن توافق بين عدة أطراف على ضرورة التحرك الميداني للمطالبة بإجراءات عاجلة لخفض الأسعار.

وأضاف “تحدي” أن رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية تسلم رسالة منهم تتضمن مضامين المبادرة، وذلك في 12 أبريل الماضي، بعد نحو أسبوع من تفريق الشرطة لاحتجاجات نظمها الحزب.

وكان الحزب قد نظم، بداية الشهر الجاري، مظاهرة احتجاجية رفضت السلطات ترخيصها، احتجاجًا على رفع الحكومة أسعار المحروقات.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كما أوقفت نحو ستين متظاهرًا، وفق ما أعلن حزب “تحدي”.