تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في تعاملات الجمعة، بأكثر من 10%، بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة خففت من مخاوف تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وانخفض خام برنت بنسبة 11.2% ليصل إلى 88.27 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 12% إلى 83.29 دولارًا للبرميل، وسط موجة بيع واسعة في أسواق الطاقة.

وجاء هذا الهبوط عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز بات مفتوحًا أمام جميع السفن التجارية خلال فترة الهدنة، مع استمرار العمل بالمسارات المنظمة لعبور الناقلات، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات المرتبطة بالمنطقة.

وقال محللون إن الأسواق تفاعلت سريعًا مع انحسار التوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى تراجع ما يعرف بـ”علاوة المخاطر” التي كانت قد دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، خصوصًا مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات عبر المضيق الاستراتيجي.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لشحن النفط في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من الإمدادات العالمية، ما يجعل أي تطورات أمنية أو سياسية فيه ذات تأثير مباشر وسريع على الأسواق.