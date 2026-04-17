أعلنت الحكومة الموريتانية ترشيح الدكتورة كومبا با لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، داعية الدول الأعضاء إلى دعم هذا الترشيح.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان، إن الترشيح يعكس التزام موريتانيا بدعم فرنكوفونية “فاعلة ومتضامنة” قادرة على مواكبة التحديات، خصوصًا في مجالات السلم والتنمية والحوار بين الثقافات.

وأضاف البيان أن المرشحة تتمتع بخبرة في القضايا متعددة الأطراف ومعرفة بالشؤون الإفريقية والفرنكوفونية، مشيرًا إلى تعيينها في 2024 مبعوثة خاصة لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية برتبة وزيرة مستشارة.

وأوضح أن كومبا با أجرت، في هذا الإطار، مشاورات رفيعة المستوى مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وأسهمت في تعزيز التشاور والتعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني.

وأكدت الحكومة أن خبرة المرشحة وقدرتها على الحوار ورؤيتها الاستراتيجية تؤهلها لمواكبة مسار المنظمة، مجددة حرصها على تعزيز التعددية والتنوع الثقافي وقيم التضامن والتعاون داخل الفرنكوفونية.