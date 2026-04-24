أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم، أنه بموجب مرسوم رئاسي تم تعيين أعضاء جدد في مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

وضمت التعيينات كلا من: أحمد محمد سالم مسعود، بابا آمدو انجاي، سيدي عبد الله محمد المختار البشير، عمار محمد الأمين المش، محمد اجيه سيداتي محمد المحفوظ، ومريم بلال السالم.

وأنشئت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في مايو 2025 بعد مصادقة البرلمان على قانونها. وتمتلك الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وفق النص القانوني.

وتمنح السلطة صلاحيات واسعة تشمل تنسيق سياسات مكافحة الفساد، وتلقي التصريحات بالممتلكات والتبليغ عن حالات الفساد، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية المبلغين والشهود، مع حق اللجوء إلى القضاء.

ومن بين مهامها أيضاً إعداد تقارير دورية، وإنشاء قاعدة وطنية للبيانات، وإصدار التوصيات للإصلاح القانوني والمؤسسي، والعمل كجهة اتصال رئيسية في التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

ويعين رئيس السلطة بمرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يمتلك خبرة لا تقل عن 20 عاماً في مجالات ذات صلة، مع مؤهلات في القانون أو الاقتصاد أو المالية، وخبرة قيادية سابقة.