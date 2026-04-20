قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، إن تقليص التبعية الخارجية وتعزيز التكامل الإقليمي من شأنهما تقوية حضور إفريقيا على الساحة الدولية.

وأضاف، خلال مشاركته في افتتاح الدورة العاشرة لمنتدى داكار الدولي للسلام والأمن في إفريقيا، أن السيادة لم تعد تُفهم بوصفها استقلالًا مطلقًا، بل ترتبط بقدرة الدول على التحكم في تبعياتها وتقليص نقاط ضعفها وتعزيز قدرتها على الصمود.

وأشار ولد الشيخ الغزواني إلى أن السيادة تُقاس أيضًا بمدى قدرة الدول على تأمين مواردها الاستراتيجية والتأثير في التوازنات الدولية، في ظل عالم تحكمه موازين القوة والنفوذ.

وأكد أن الاستقرار والتكامل والسيادة تمثل أبعادًا مترابطة لمشروع واحد، معتبرًا أن تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063 يظل رهينًا بترسيخ هذه العناصر.