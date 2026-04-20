بحث وزير التجهيز والنقل أعل ولد الفيرك مع مسؤولين في حكومة جزر الكناري سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية.

وقالت وزارة التجهيز والنقل، في منشور، إن الوزير عقد لقاء مع المسؤول عن الأشغال العامة والإسكان والتنقل في حكومة جزر الكناري، بابلو رودريغيز، ناقش خلاله تعزيز التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير القدرات الفنية.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، استنادًا إلى الروابط الجغرافية والتاريخية، والعمل على تطويرها نحو شراكة أكثر تكاملا وفعالية.

وأوضحت أن هذه الزيارة تندرج في إطار متابعة مخرجات اللجنة العليا المشتركة للتعاون الموريتاني الإسباني المنعقدة في يوليو 2025.