أعلن رئيس حزب التجديد الديمقراطي، المصطفى ولد اعبيد الرحمن اليوم الاثنين، انسحابه من حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، واندماج حزبه في حزب الإصلاح.

وأكد ولد اعبيد الرحمن انسحاب أعضاء قيادة حزبه من جميع هيئات حزب الإنصاف، وانخراطهم في مشروع حزب الإصلاح السياسي.

وقال الحزب في إيجاز، إن ما دفعهم إلى هذا القرار هو قوة رؤية حزب الإصلاح السياسية وشموليتها، وتماسكه التنظيمي، مؤكداً قناعتهم بأن انضمامهم إليه يمثل مساهمة جادة في معركة البناء الوطني، حسب الايجاز.

وولد اعبيد الرحمن هو وزير ونائب برلماني سابق، سبق له أن شغل منصب محافظ البنك المركزي الموريتاني، كما يُعتبر أحد الزعامات التاريخية لحركة الكادحين.