وجهت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، يوم الاثنين، اتهامات إلى النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، تشمل المساس بالرموز الوطنية ونشر عبارات ذات طابع عنصري عبر منصات التواصل الاجتماعي، في قضية أثارت تفاعلاً سياسياً وإعلامياً في البلاد.

وقالت النيابة إن التهم تشمل أيضاً التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بما قد يخل بالأمن العام، إضافة إلى السب والشتم والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الرقمي.

وأضافت أن النائبتين أُحيلا إلى السجن وفق مسطرة التلبس، عقب إحالتهما إلى النيابة العامة بعد توقيفهما قبل نحو أسبوعين.

أوقفت السلطات الأمنية النائبتين المعارضتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور، هذا الشهر على خلفية بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقدتا فيه الرئيس والحكومة.

و قالت النيابة العامة في موريتانيا إنها بدأت إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، على خلفية بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرت أنه تضمن “أفعالاً مجرّمة قانوناً”.

وأضافت النيابة، في بيان، أن الوقائع جرت “عبر بث علني مباشر”، وهو ما اعتبرته حالة تلبس قائمة قانوناً، تتيح لها مباشرة الإجراءات الفورية.

وأوضحت أن حالة التلبس تُعد استثناءً على مبدأ الحصانة البرلمانية، وذلك وفقاً للمادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.