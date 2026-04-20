أفاد مصد أمني خاص لـ”صحراء ميديا”، إن الشرطة الموريتانية، تسلمت من نظيرتها السنغالية مشتبها به في قضية وفاة الفتاة هاو با، التي عثر علي جثتها قبل أيام في مقاطعة دار النعيم.

وقال المصدر إن شرطة مدينة روصو، عاصمة ولاية اترارزة، تلقت معلومات تفيد بأن المشتبه به عبر الحدود إلى السنغال يوم الأحد الماضي، قبل أن يجري التنسيق مع السلطات الأمنية السنغالية لتوقيفه.

وأضاف أن الشرطة في روصو تسلمت المشتبه به من نظيرتها السنغالية، مرجحاً أن تسهم التحقيقات معه في كشف ملابسات الوفاة.

وكانت الشرطة قد عثرت، يوم السبت، على جثمان فتاة في منطقة مهجورة بمقاطعة دار النعيم في العاصمة نواكشوط، دون أن تعلن رسمياً حتى الآن تفاصيل الواقعة أو أسبابها.

وبحسب مصادر عائلية، فإن الضحية، وتدعى هاو با، غادرت منزلها لحضور حفل زفاف، قبل أن يُعثر عليها صباح اليوم التالي في الموقع المذكور.

وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون حقوقيون إلى كشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات.