أعلن الجيش المالي تنفيذ ضربات جوية وصفها بـ«الدقيقة»، استهدفت مواقع لجماعات مسلحة في شمال وغرب البلاد، في إطار العمليات العسكرية الجارية.

وقال الجيش في بيان إن الضربة نُفذت صباح يوم السبت 18 أبريل، واستهدفت ملاذًا لجماعات مسلحة في منطقة لاكاماني بإقليم نيورو، قبل أن تتدخل القوات البرية لتفتيش الموقع، حيث تم تدميره بالكامل وتحييد عدد من المسلحين، إضافة إلى استرجاع مركبات ومعدات لوجستية.

وأضاف أن مهمة استطلاع نُفذت في اليوم نفسه على بعد 82 كيلومترًا شمال كيدال، مكّنت من رصد ثلاث مركبات تابعة لمسلحين، حيث تم استهدافها بضربة جوية أسفرت عن تحييد المجموعة وتدمير الآليات.

وأكد الجيش أن عمليات البحث وتحييد الجماعات المسلحة متواصلة في مختلف أنحاء البلاد.