اتهم وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري دولًا بالسعي للتعاون مع بلاده في مكافحة الإرهاب، بينما تعمل في الوقت ذاته على “تغذيته وتمويله ودعمه”.

وأكد سانغاري، في تصريح لوكالة رويترز على هامش مشاركته في منتدى دكار الدولي للأمن والسلم في أفريقيا، أن المقصود بهذه الاتهامات فرنسا.

وقال سانغاري إن بلاده “أصبحت ضحية لثرواتها”، معتبرًا أن الإرهاب يُستخدم ذريعة لاستغلال الموارد الطبيعية، داعيًا إلى حوار أفريقي لمعالجة جذور الأزمات وتعزيز الشفافية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر متصاعد بين نيامي وباريس منذ وصول العسكريين إلى السلطة في النيجر، إذ سبق أن اتهم رئيس البلاد عبد الرحمن تياني فرنسا ودولًا أخرى بالضلوع في هجمات داخل البلاد.