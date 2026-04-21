قالت المديرة الإقليمية لإفريقيا في منظمة العمل الدولية، فانفاه ارواييندو كايرانغوا، إن نسبة السكان المشمولين بالحماية الاجتماعية في موريتانيا ارتفعت من 11.6% سنة 2019 إلى 23.1% سنة 2024، وفق نتائج مسح منجز بدعم من المنظمة.

وأضافت أن هذا التطور يعكس دينامية إيجابية في السياسات الاجتماعية، خصوصا مع التحسن المسجل في تغطية الأطفال والتكفل بالفئات الهشة، معتبرة أن هذه المؤشرات تؤكد بداية جني ثمار الجهود المبذولة في هذا المجال.

وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح منتديات مخصصة لمناقشة قضايا الضمان الاجتماعي، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي أرباب العمل والنقابات، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الحوار لتطوير سياسات اجتماعية أكثر شمولًا وفعالية.

وأشادت منظمة العمل الدولية بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدة تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات التغطية خلال السنوات الأخيرة.